Бои за Марьинку продолжаются: в ВСУ опровергли заявления шойгу
Киев • УНН
Заявления россии о захвате Марьинки в ВСУ опровергают, поскольку бои продолжаются, а украинские войска все еще находятся в пределах города.
Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире марафона на фоне заявлений, что рф якобы оккупировала Марьинку в Донецкой области, заверил, что бои за город продолжаются и наши военнослужащие находятся в административных границах Марьинки, пишет УНН.
Бои за Марьинку продолжаются. Сейчас наши военнослужащие находятся в административных границах Марьинки. Но город полностью уничтожен. Но говорить о полном захвате Марьинки некорректно
Добавим
Штупун добавил, что ВСУ стойко держат оборону в Авдеевке, а также что о реальной угрозе окружения Авдеевки речи идти не может.
Напомним,
Министр обороны россии сергей шойгу заявил, что рф якобы оккупировала Марьинку в Донецкой области.
Бои за Марьинку продолжаются: в ВСУ опровергли заявления шойгу
Заявления россии о захвате Марьинки в ВСУ опровергают, поскольку бои продолжаются, а украинские войска все еще находятся в пределах города.
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