Бои за Марьинку продолжаются: в ВСУ опровергли заявления шойгу

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире марафона на фоне заявлений, что рф якобы оккупировала Марьинку в Донецкой области, заверил, что бои за город продолжаются и наши военнослужащие находятся в административных границах Марьинки, пишет УНН.

Бои за Марьинку продолжаются. Сейчас наши военнослужащие находятся в административных границах Марьинки. Но город полностью уничтожен. Но говорить о полном захвате Марьинки некорректно - сказал Штупун.

Добавим

Штупун добавил, что ВСУ стойко держат оборону в Авдеевке, а также что о реальной угрозе окружения Авдеевки речи идти не может.

Напомним,

Министр обороны россии сергей шойгу заявил, что рф якобы оккупировала Марьинку в Донецкой области.