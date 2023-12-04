Силы обороны получили еще 5 тысяч FPV-дронов от операции "Единство"
Киев • УНН
Силы обороны Украины получили еще 5000 беспилотников FPV с боеприпасами в рамках операции "Единство", в дополнение к начальной партии в 3000 единиц, которая должна достичь общего количества в 10 000 беспилотников.
Вооруженные силы Украины получили еще 5000 FPV-дронов от операции "Единство" - совместного сбора UNITED24, "Вернись живым" и monobank, передает УНН.
Детали
Еще 5000 FPV-дронов, приобретенных в рамках Операции "Единство", уже у наших бойцов. Именно вовремя, чтобы оккупанты получили незабываемые "подарки под елку"
Каждый дрон оборудован кумулятивными и осколочно-фугасными снарядами.
Напомним
В ноябре Вооруженные силы Украины получили первую партию из 3 000 беспилотников FPV в рамках операции "Единство". В целом Силы обороны получат 10 000 беспилотников-камикадзе.
Силы обороны получили еще 5 тысяч FPV-дронов от операции "Единство"
Силы обороны Украины получили еще 5000 беспилотников FPV с боеприпасами в рамках операции "Единство", в дополнение к начальной партии в 3000 единиц, которая должна достичь общего количества в 10 000 беспилотников.
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