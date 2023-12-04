Силы обороны получили еще 5 тысяч FPV-дронов от операции "Единство"

США указывают на Иран после нападения на корабли в Красном море и обещают ответ

США обвинили Иран в санкционировании нападения хуситов на американский эсминец и коммерческие суда в Красном море и рассматривают возможность скоординированного международного ответа. Атаки поставили под угрозу морскую безопасность и международную торговлю, а американские военные в целях самообороны сбили беспилотники.