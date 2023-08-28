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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

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Силы обороны под утро сбили четыре вражеские ракеты над Днепропетровщиной

Силы обороны под утро сбили четыре вражеские ракеты над Днепропетровщиной

Киев • УНН

 • 529144 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Четыре из шести вражеских ракет, которыми армия рф атаковала Украину, были сбиты под утро в небе над Днепропетровской областью. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Цитата

«Под утро военные из ПвК "Восток" сбили над Днепропетровщиной 4 крылатые ракеты», - написал Лысак в Telegram.

Напомним

Российские войска в ночь на 28 августа атаковали Украину шестью ракетами, четыре из них - крылатые, сбиты четыре из них - две из них крылатые.

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