Силы обороны под утро сбили четыре вражеские ракеты над Днепропетровщиной
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Четыре из шести вражеских ракет, которыми армия рф атаковала Украину, были сбиты под утро в небе над Днепропетровской областью. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
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«Под утро военные из ПвК "Восток" сбили над Днепропетровщиной 4 крылатые ракеты», - написал Лысак в Telegram.
Напомним
Российские войска в ночь на 28 августа атаковали Украину шестью ракетами, четыре из них - крылатые, сбиты четыре из них - две из них крылатые.