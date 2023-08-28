Силы обороны под утро сбили четыре вражеские ракеты над Днепропетровщиной

Цитата

«Под утро военные из ПвК "Восток" сбили над Днепропетровщиной 4 крылатые ракеты», - написал Лысак в Telegram.

Напомним

Российские войска в ночь на 28 августа атаковали Украину шестью ракетами, четыре из них - крылатые, сбиты четыре из них - две из них крылатые.