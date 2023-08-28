Сили оборони під ранок збили чотири ворожі ракети над Дніпропетровщиною

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«Під ранок військові з ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 4 крилаті ракети», - написав Лисак у Telegram.

Нагадаємо

Російські війська у ніч на 28 серпня атакували Україну шістьма ракетами, чотири з них - крилаті, збито чотири з них - дві з них крилаті.