Сили оборони під ранок збили чотири ворожі ракети над Дніпропетровщиною
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Чотири із шести ворожих ракет, якими армія рф атакувала Україну, було збиті під ранок у небі над Дніпропетровською областю. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Цитата
«Під ранок військові з ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 4 крилаті ракети», - написав Лисак у Telegram.
Нагадаємо
Російські війська у ніч на 28 серпня атакували Україну шістьма ракетами, чотири з них - крилаті, збито чотири з них - дві з них крилаті.