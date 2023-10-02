Силы обороны получили уже 230 авто при содействии Favbet Foundation
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation подразделения Вооруженных Сил Украины и других Сил обороны страны получили 230 автомобилей с начала полномасштабного вторжения, сообщили представители фонда, передает УНН.
Детали
“Автомобиль — это расходный материал на войне, особенно в условиях конфликта такой высокой интенсивности. Довольно часто наличие исправного автомобиля у наших военных может иметь решающее значение для сохранения их жизней и здоровья. Мы продолжаем работать над поставкой автомобилей в ВСУ, и отметка в 230 автомобилей — точно не конец”, — отметил вице-президент фонда Игорь Сирук.
На днях ВСУ получили от фонда полноприводный автомобиль Volkswagen Bora. Авто передано в распоряжение подразделения ВСУ, выполняющего задачи в районе города Часов Яр Донецкой области.
Также за последнюю неделю фонд передал ВСУ сразу два автомобиля — микроавтобус Volkswagen LT35 и полноприводный турбодизельный внедорожник Hyundai Santa Fe.
Автомобили переданы в минометную батарею, работающую на Купянском направлении. Также учебный центр этого подразделения получил телевизоры и оргтехнику.
Кроме того, десантно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины получила при содействии фонда микроавтобус Volkswagen Transporter. Автомобиль уже работает на передовой, помогая выполнять боевые задачи 95-й ОДШБ.
Внедорожник Mitsubishi L200 передан Силам Специальных Операций (ССО) в центр специального назначения, который работает на ключевых направлениях фронта.
Также Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление очередной внедорожник Nissan Navara. Этот автомобиль работает на востоке Украины в составе стрелецкой роты, выполняющей боевые задачи на критически важных участках фронта.
Напомним, в число 230 автомобилей также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенных компанией Favbet для ударных рот “Армии дронов”.
Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 115 дронов разного типа, в том числе ударного. В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.
Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.