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Силы обороны получили уже 230 авто при содействии Favbet Foundation

Силы обороны получили уже 230 авто при содействии Favbet Foundation

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation подразделения Вооруженных Сил Украины и других Сил обороны страны получили 230 автомобилей с начала полномасштабного вторжения, сообщили представители фонда, передает УНН.

Детали

“Автомобиль — это расходный материал на войне, особенно в условиях конфликта такой высокой интенсивности. Довольно часто наличие исправного автомобиля у наших военных может иметь решающее значение для сохранения их жизней и здоровья. Мы продолжаем работать над поставкой автомобилей в ВСУ, и отметка в 230 автомобилей — точно не конец”, — отметил вице-президент фонда Игорь Сирук.

На днях ВСУ получили от фонда полноприводный автомобиль Volkswagen Bora. Авто передано в распоряжение подразделения ВСУ, выполняющего задачи в районе города Часов Яр Донецкой области.

Также за последнюю неделю фонд передал ВСУ сразу два автомобиля — микроавтобус Volkswagen LT35 и полноприводный турбодизельный внедорожник Hyundai Santa Fe.

Автомобили переданы в минометную батарею, работающую на Купянском направлении. Также учебный центр этого подразделения получил телевизоры и оргтехнику.

Кроме того, десантно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины получила при содействии фонда микроавтобус Volkswagen Transporter. Автомобиль уже работает на передовой, помогая выполнять боевые задачи 95-й ОДШБ.

Внедорожник Mitsubishi L200 передан Силам Специальных Операций (ССО) в центр специального назначения, который работает на ключевых направлениях фронта.

Также Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление очередной внедорожник Nissan Navara. Этот автомобиль работает на востоке Украины в составе стрелецкой роты, выполняющей боевые задачи на критически важных участках фронта.

Напомним, в число 230 автомобилей также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенных компанией Favbet для ударных рот “Армии дронов”.

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 115 дронов разного типа, в том числе ударного. В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Украинские Национальные Новости

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