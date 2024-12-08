Силы обороны отразили почти 80 атак на Кураховском и Покровском направлениях-Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте зафиксировано 182 боевых столкновения, из них 42 атаки на Кураховском направлении. Силы обороны поразили пункты управления и сосредоточения личного состава врага.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили ряд пунктов управления и сосредоточения личного состава оккупантов. Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
По состоянию на утро 08.12.2024 известно, что за прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновения.
На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Луча, Лисовки, Даченского, Пушкиного, Зари, Гродовки, Сухого оврага, Мирнограда, желтого, Нового Труда и Новотроицкого..
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 42 атаки: вблизи Солнцовки, Зари, Курахово, Елизаветовки, Романовки, Ганновки, Успеновки, разлива, старых Терновников, Дачного и Нескучного.
На Луганском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Твердохлебового, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного терновника, Ямполовки, Дружелюбовки и в Серебрянском лесу.
На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов времен овраг, Ступочки и Белая Гора.
На Торецком направлении состоялись семь боевых столкновений неподалеку населенных пунктов Торецка, Дилиевки и Нелиповки.
Отмечается, что за прошедшие сутки был поражен ряд важных объектов оккупанта: речь идет об одном районе сосредоточения личного состава, трех пунктах управления и еще одном объекте российских захватчиков.
На Харьковском направлении враг дважды тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленой Рощи.
На Времовском направлении противник совершил 30 штурмов наших позиций в районах населенных пунктов веселый Гай, Константинопольское, сухие Ялы, Новодаровка, Новоселка, Темировка, Нескучное, Великая Новоселка.
На Приднепровском направлении силы обороны отбили три вражеских штурма противника.
На Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях вчера враг активных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Продолжается операция в Курской области, за прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений, вражеская артиллерия нанесла 446 обстрелов по населенным пунктам и позициям наших войск.
163 боевых столкновения на фронте: где оккупанты атакуют интенсивнее всего-Генштаб6 дек. 2024, 23:07 • 37630 просмотров