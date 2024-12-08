Силы обороны отразили почти 80 атак на Кураховском и Покровском направлениях-Генштаб

ukenru
Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 134298 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 147062 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 187307 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 157180 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 138251 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 133409 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 126778 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 117239 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 104343 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 108982 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На передовой противник продвинулся возле нескольких населенных пунктов-DeepState

На передовой противник продвинулся возле нескольких населенных пунктов-DeepState

 • 27369 просмотра
США готовят новый оборонный закон с миллиардными расходами против Huawei и ZTE

США готовят новый оборонный закон с миллиардными расходами против Huawei и ZTE

 • 18971 просмотра
Президент Грузии обсудила выборы с лидерами США и Франции в Париже

Президент Грузии обсудила выборы с лидерами США и Франции в Париже

 • 27628 просмотра
Оккупанты атаковали 8 общин Сумщины: 25 обстрелов из разных видов вооружения

Оккупанты атаковали 8 общин Сумщины: 25 обстрелов из разных видов вооружения

 • 35064 просмотра
Ермак: Риторика команды Трампа в отношении Украины изменилась к лучшему

Ермак: Риторика команды Трампа в отношении Украины изменилась к лучшему

 • 48380 просмотра
публикации
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 134294 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 187298 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 130855 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 193324 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 176575 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

 • 87264 просмотра
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

 • 86839 просмотра
Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

 • 85819 просмотра
Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

 • 93888 просмотра
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

 • 105336 просмотра
Актуальное
Силы обороны отразили почти 80 атак на Кураховском и Покровском направлениях-Генштаб

Силы обороны отразили почти 80 атак на Кураховском и Покровском направлениях-Генштаб

Киев  •  УНН

 • 7650 просмотра

Read in English

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 182 боевых столкновения, из них 42 атаки на Кураховском направлении. Силы обороны поразили пункты управления и сосредоточения личного состава врага.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили ряд пунктов управления и сосредоточения личного состава оккупантов. Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

По состоянию на утро 08.12.2024 известно, что за прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновения.

На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Луча, Лисовки, Даченского, Пушкиного, Зари, Гродовки, Сухого оврага, Мирнограда, желтого, Нового Труда и Новотроицкого..

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 42 атаки: вблизи Солнцовки, Зари, Курахово, Елизаветовки, Романовки, Ганновки, Успеновки, разлива, старых Терновников, Дачного и Нескучного.

На Луганском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Твердохлебового, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного терновника, Ямполовки, Дружелюбовки и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов времен овраг, Ступочки и Белая Гора.

На Торецком направлении состоялись семь боевых столкновений неподалеку населенных пунктов Торецка, Дилиевки и Нелиповки.

Отмечается, что за прошедшие сутки был поражен ряд важных объектов оккупанта: речь идет об одном районе сосредоточения личного состава, трех пунктах управления и еще одном объекте российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг дважды тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленой Рощи.

На Времовском направлении противник совершил 30 штурмов наших позиций в районах населенных пунктов веселый Гай, Константинопольское, сухие Ялы, Новодаровка, Новоселка, Темировка, Нескучное, Великая Новоселка.

На Приднепровском направлении силы обороны отбили три вражеских штурма противника.

На Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях вчера враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Продолжается операция в Курской области, за прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений, вражеская артиллерия нанесла 446 обстрелов по населенным пунктам и позициям наших войск.

163 боевых столкновения на фронте: где оккупанты атакуют интенсивнее всего-Генштаб6 дек. 2024, 23:07 • 37630 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
kharkivХарьков