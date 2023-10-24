Силы обороны имели частичный успех к югу от Роботино - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на оси Мелитополя, имели частичный успех к югу от Роботино, нанося потери в живой силе и технике оккупационным войскам, истощая врага по всей линии фронта. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба, передает УНН.
Детали
В зоне ответственности ОСУВ “Таврия” на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького Донецкой области, где Силами обороны отражено более 10 атак врага.
В зоне ответственности ОСУВ “Одесса” на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отбили все атаки врага возле Новомихайловки Донецкой области и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.
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