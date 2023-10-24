Сили оборони мали частковий успіх на південь від Роботиного – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на осі Мелітополя, мали частковий успіх на південь від Роботиного, завдаючи втрат у живій силі та техніці окупаційним військам, виснажуючи ворога по всій лінії фронту. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу, передає УНН.
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У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито понад 10 атак ворога.
У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога біля Новомихайлівки Донецької області та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.
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