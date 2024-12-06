Силы курдов взяли под контроль важный транспортный узел на востоке Сирии
Киев • УНН
Демократические силы Сирии взяли под контроль город Дейр-эз-Зор на востоке страны. Правительственные войска и их союзники, поддерживаемые Ираном, неожиданно покинули город и его окрестности.
По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, демократические силы Сирии контролируют Дейр-эз-Зор. Правительственные войска ранее покинули город.
Передает УНН со ссылкой на RTL и AFP.
Сирийские демократические силы (SDF) во главе с курдскими военными формированиями захватили стратегически важный город Дейр-эз-Зор, на востоке Сирии, сообщают активисты. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека,сейчас Демократические силы Сирии контролируют Дейр-эз-Зор.
Ранее стало известно, что сирийские силы и их союзники, поддерживаемые Ираном, "внезапно" вышли из города Дейр-эз-Зор и его окрестностей на Востоке в пятницу. Об этом сообщила AFP неправительственная организация страны.
Силы сирийского режима и командиры союзных группировок, поддерживаемых Ираном, внезапно покинули город Дейр-эз-Зор и его окрестности, а колонны солдат направились в Центральную Сирию
Напомним
УНН передавал, что повстанцы достигли центра Алеппо.
Армия Асада начала контрнаступление против исламистских повстанцев возле стратегического города Хама при поддержке авиации. Ранее повстанцы захватили Алеппо и продвинулись на 130 км к югу.
Из-за обострения ситуации в Сирии, посольство Украины в Ливане настойчиво рекомендовало гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Сирию, а тем, кто сейчас там – покинуть ее территорию.