Силы курдов взяли под контроль важный транспортный узел на востоке Сирии

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Демократические силы Сирии взяли под контроль город Дейр-эз-Зор на востоке страны. Правительственные войска и их союзники, поддерживаемые Ираном, неожиданно покинули город и его окрестности.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, демократические силы Сирии контролируют Дейр-эз-Зор. Правительственные войска ранее покинули город.

Передает УНН со ссылкой на RTL и AFP.

Сирийские демократические силы (SDF) во главе с курдскими военными формированиями захватили стратегически важный город Дейр-эз-Зор, на востоке Сирии, сообщают активисты. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека,сейчас Демократические силы Сирии контролируют Дейр-эз-Зор.

Ранее стало известно, что сирийские силы и их союзники, поддерживаемые Ираном, "внезапно" вышли из города Дейр-эз-Зор и его окрестностей на Востоке в пятницу. Об этом сообщила AFP неправительственная организация страны. 

Силы сирийского режима и командиры союзных группировок, поддерживаемых Ираном, внезапно покинули город Дейр-эз-Зор и его окрестности, а колонны солдат направились в Центральную Сирию

- - заявления в раме Абдель Рахман, директор Сирийской обсерватории по правам человека (OSDH).

Напомним

УНН передавал, что повстанцы достигли центра Алеппо.

Армия Асада начала контрнаступление против исламистских повстанцев возле стратегического города Хама при поддержке авиации. Ранее повстанцы захватили Алеппо и продвинулись на 130 км к югу.

Из-за обострения ситуации в Сирии, посольство Украины в Ливане настойчиво рекомендовало гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Сирию, а тем, кто сейчас там – покинуть ее территорию. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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