Сельхозпроизводители засеяли яровыми культурами 2,1 млн га площадей - Минагрополитики

По информации министерства, в частности посеяно яровой пшеницы - 144 тыс. га, или 76% от прогноза, ярового ячменя 1,4 млн га, или 84% от плана, овса - 185 тыс. га, что составляет 89% от прогноза.

Кроме того, отметили в ведомстве, сахарной свеклы посеяно 217 тыс. га, или 74% от прогноза, подсолнечника - 607 тыс. га, или 11%, сои - 12 тыс. га, или 1% к прогнозу и кукурузы на зерно - 89 тыс. га, или 2% от прогноза.

Напомним, по предварительным прогнозам Минагрополитики планируется засеять яровой пшеницы 190 тыс. га, ярового ячменя - 1,7 млн га, кукурузы на зерно - 4,4 млн га, подсолнечника - 5,4 млн га, сои - 1,9 млн га.

Как сообщал УНН, 28 марта посевная кампания началась во всех областях Украины.