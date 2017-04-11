Сельхозпроизводители засеяли яровыми культурами 2,1 млн га площадей - Минагрополитики

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 68332 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108807 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166767 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122340 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120113 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114385 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105475 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107335 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103790 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сельхозпроизводители засеяли яровыми культурами 2,1 млн га площадей - Минагрополитики

Сельхозпроизводители засеяли яровыми культурами 2,1 млн га площадей - Минагрополитики

Киев  •  УНН

 • 13553 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украинские аграрии по состоянию на 11 апреля засели ранними зерновыми и зернобобовыми культурами 2,1 млн га площадей, что составляет 89% от плана, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

По информации министерства, в частности посеяно яровой пшеницы - 144 тыс. га, или 76% от прогноза, ярового ячменя 1,4 млн га, или 84% от плана, овса - 185 тыс. га, что составляет 89% от прогноза.

Кроме того, отметили в ведомстве, сахарной свеклы посеяно 217 тыс. га, или 74% от прогноза, подсолнечника - 607 тыс. га, или 11%, сои - 12 тыс. га, или 1% к прогнозу и кукурузы на зерно - 89 тыс. га, или 2% от прогноза.

Напомним, по предварительным прогнозам Минагрополитики планируется засеять яровой пшеницы 190 тыс. га, ярового ячменя - 1,7 млн га, кукурузы на зерно - 4,4 млн га, подсолнечника - 5,4 млн га, сои - 1,9 млн га.

Как сообщал УНН, 28 марта посевная кампания началась во всех областях Украины.

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