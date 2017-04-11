Сільгоспвиробники засіяли ярими культурами 2,1 млн га площ - Мінагрополітики

За інформацією міністерства, зокрема посіяно ярої пшениці – 144 тис. га, або 76% від прогнозу, ярого ячменю 1,4 млн га, або 84% від плану, вівса – 185 тис. га, що становить 89% від прогнозу.

Крім того, зазначили у відомстві, цукрових буряків посіяно 217 тис. га, або 74% до прогнозу, соняшнику - 607 тис. га, або 11%, сої - 12 тис. га, або 1% до прогнозу та кукурудзи на зерно - 89 тис. га, або 2% до прогнозу.

Нагадаємо, за попередніми прогнозами Мінагрополітики планується засіяти ярої пшениці 190 тис. га, ярого ячменю – 1,7 млн га, кукурудзи на зерно – 4,4 млн га, соняшнику – 5,4 млн га, сої – 1,9 млн га.

Як повідомляв УНН, 28 березня посівна кампанія розпочалася в усіх областях України.