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Сикорский о гарантиях безопасности для Украины после войны: "Должны быть реальными"

Киев  •  УНН

 • 5904 просмотра

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Глава МИД Польши заявил, что новые гарантии безопасности для Украины должны быть реальными, в отличие от Будапештского меморандума. Украина готовит собственное видение гарантий и планирует обсудить их с США.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина уже имела гарантии безопасности, когда отдавала ядерное оружие, но они оказались пустыми. По его словам, если после завершения войны Украине дадут новые гарантии безопасности, то они должны быть реальными. Об этом Сикорский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Детали

"У Украины уже есть гарантии, которые оказались пустыми. Украина отказалась от ядерного арсенала и вроде бы получила в свою очередь от России гарантию о нерушимости границ. Там присутствовали Великобритания, США, Франция, Китай. Вы говорите, чтобы дать гарантии в случае повторного нападения россии? Что вы имеете в виду? Означает ли это то, что мы начнем войну с рф? Потому что если гарантии должны действовать, то они должны означать именно это - начало войны с Россией. Если гарантии пустые, то они наносят вред получателю. Мы не должны идти этим путем. Поэтому если мы даем гарантии, они должны быть реальными", - сказал Сикорский.

Напомним

Украина готовит своё видение гарантий безопасности, которыми поделится с США, и надеется, что Америка поделится своим взглядом.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
radoslav-sikorskiiРадослав Сикорский
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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