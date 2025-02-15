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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124438 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117668 перегляди

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Сікорський про гарантії безпеки для України після війни: "Мають бути реальними"

Сікорський про гарантії безпеки для України після війни: "Мають бути реальними"

Київ • УНН

 • 26264 перегляди

Глава МЗС Польщі заявив, що нові гарантії безпеки для України мають бути реальними, на відміну від Будапештського меморандуму. Україна готує власне бачення гарантій та планує обговорити їх зі США.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна вже мала гарантії безпеки, коли віддавала ядерну зброю, але вони виявилися порожніми. За його словами, якщо після завершення війни Україні дадуть нові гарантії безпеки, то вони мають бути реальними. Про це Сікорський сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

"В України вже є гарантії, які виявилися порожніми. Україна відмовилась від ядерного арсеналу і начебто отримала в свою чергу від росії гарантію про непорушність кордонів. Там були присутні Велика Британія, США, Франція, Китай. Ви говорите, щоб дати гарантії у випадку повторного нападу росії? Що ви маєте на увазі? Чи означає це те, що ми почнемо війну з рф? Бо якщо гарантії мають діяти, то вони мають означати саме це - початок війни з росією. Якщо гарантії порожні, то вони наносять шкоди отримувачу. Ми не повинні йти цим шляхом. Тому якщо ми даємо гарантії, вони мають бути реальними", - сказав Сікорський.

Нагадаємо

Україна готує своє бачення гарантій безпеки, якими поділиться зі США, і сподівається, що Америка поділиться своїм поглядом.

Павло Башинський

Павло Башинський

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radoslav-sikorskyiРадослав Сікорський
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