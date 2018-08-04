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Скоростной интернет отнял 25 минут ночного сна

Скоростной интернет отнял 25 минут ночного сна

Киев  •  УНН

 • 12218 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Ученые пришли к выводу, что доступ к высокоскоростному интернету способен отнять в среднем 25 минут сна за ночь, сообщает УНН со ссылкой на Journal of Economic Behavior and Organization.

Недостаток сна может стать причиной многих проблем. Его связывают с повышенным риском хронических заболеваний и смертности, развитием метаболического синдрома, дорожными авариями и потерей около 3% ВВП. В число факторов, которые приводят к недосыпу, включают зависимость от интернета и использование мобильного телефона перед сном. Теперь исследователи показали, что доступ к высокоскоростному интернету также может вносить вклад в депривацию сна.

Группа исследователей под руководством Франческо Биллари из Университета Боккони в Италии проанализировала данные опроса German Time Use Survey, проводившегося Федеральным офисом статистики Германии в 2012-2013 году. Его участники в течение трех дней (2 будних, 1 выходной) вели дневник, куда записывали все свои занятия с интервалом в 10 минут. В конечную выборку вошло около 11 тыс. записей от 5,5 тысячи респондентов. Кроме того, ученые использовали результаты опроса SOEP, в котором была указана не только информация о количестве сна, но и о доступе к интернету и использовании компьютера.

Анализ показал, что доступ к высокоскоростному интернету сокращает количество сна, в среднем, на 25 минут за ночь. Кроме того, респонденты со широкополосным доступом в интернет на 25 процентов были более склонны спать меньше 6 часов. Также исследователи обнаружили отрицательную корреляцию между высокоскоростным интернетом и удовлетворенностью качеством сна. При этом интернет большей степени влиял на молодое население. Исследования людей в возрасте от 18 до 30 лет показало, что респонденты, которые имели доступ высокоскоростного интернета, спали на 70 минут меньше тех, кто не имел дт нему доступа.

В будущем исследователи надеются провести более детальное исследование, которое покажет, влияет ли доступ к высокоскоростному интернету на подростков.

Напомним, ученые из Университета Юты, Школы медицины университета Джонса Хопкинса и Университета Миссисипи доказали, что музыка может вызвать эффект опьянения.

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