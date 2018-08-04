Швидкісний інтернет відняв 25 хвилин нічного сну

Нестача сну може стати причиною багатьох проблем. Його пов’язують зі підвищеним ризиком хронічних захворювань і смертності, розвитком метаболічного синдрому, дорожніми аваріями і втратою близько 3 відсотків ВВП. У число факторів, які призводять до недосипу, включають залежність від інтернету і використання мобільного телефону перед сном. Тепер дослідники показали, що доступ до високошвидкісного інтернету також може вносити вклад у депривацію сну.

Група дослідників під керівництвом Франческо Білларі з Університету Бокконі в Італії проаналізувала дані опитування German Time Use Survey, що проводилося Федеральним офісом статистики Німеччини у 2012-2013 році. Його учасники протягом трьох днів (2 будніх, 1 вихідний) вели щоденник, куди записували усі свої заняття з інтервалом в 10 хвилин. У кінцеву вибірку увійшло близько 11 тисяч записів від 5,5 тисячі респондентів. Крім того, вчені використовували результати опитування SOEP, в якому була вказана не тільки інформація про кількість сну, але і про доступ до інтернету і використанні комп’ютера.

Аналіз показав, що доступ до високошвидкісного інтернету скорочує кількість сну, в середньому, на 25 хвилин за ніч. Крім того, респонденти зі широкосмуговим доступом до інтернету на 25 відсотків були більш схильні спати менше 6 годин. Також дослідники виявили негативну кореляцію між високошвидкісним інтернетом і задоволеністю якістю сну. При цьому інтернет більшою мірою впливав на молоде населення. Дослідження людей у ​​віці від 18 до 30 років показало, що респонденти, які мали доступ високошвидкісного інтернету, спали на 70 хвилин менше тих, хто не мав дт нього доступу.

У майбутньому дослідники сподіваються провести більш детальне дослідження, яке покаже, як доступ до високошвидкісного інтернету впливає на підлітків.

Нагадаємо, вчені з Університету Юти, Школи медицини університету Джонса Хопкінса та Університету Міссісіпі довели, що музика може спричинити ефект сп’яніння.