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Лаборатория в Шпице ответила на заявление России об отравлении Скрипаля химикатом BZ

Лаборатория в Шпице ответила на заявление России об отравлении Скрипаля химикатом BZ

Киев  •  УНН

 • 15065 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Швейцарская химическая лаборатория в Шпиц заявила, что не сомневается в том, что бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом "Новичок". Так лаборатория в своем Twitter ответила на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Скрипалей отравили химикатом BZ, который был на вооружении США и Великобритании, передает УНН.

"Только ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия - ред.) может комментировать это заявление. Но мы можем повторить то, что мы заявили 10 дней назад: мы не сомневаемся, что Портон Даун идентифицировал "Новичок". Портон Даун, как и Шпиц, - это лаборатория, назначенная ОЗХО. Стандарты проверок настолько жесткие, что выводам можно доверять", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в субботу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что эксперты швейцарской лаборатории радиологического и химико-биологического анализа в Шпице, которые изучили пробы, взятые ОЗХО с места отравления в Солсбери, определили, что при отравлении Скрипаля использовалось вещество BZ, которое стояла на вооружении США и Великобритании.

Напомним, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipal pic.twitter.com/3xp3dBFAdP

- Spiez Laboratory (@SpiezLab) 14 апреля 2018 г.

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