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Лабораторія в Шпіці відповіла на заяву Росії про отруєння Скрипаля хімікатом BZ

Лабораторія в Шпіці відповіла на заяву Росії про отруєння Скрипаля хімікатом BZ

Київ • УНН

 • 15066 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Швейцарська хімічна лабораторія у Шпіці заявила, що не сумнівається в тому, що колишнього подвійного шпигуна Сергія Скрипаля і його доньку Юлію отруїли речовиною "Новачок". Так лабораторія у своєму Twitter відповіла на заяву голови МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що Скрипалів отруїли хімікатом BZ, який був на озброєнні США і Великої Британії, передає УНН.

"Лише ОЗХО (Організація з заборони хімічної зброї - ред.) може коментувати цю заяву. Але ми можемо повторити те, що ми заявили 10 днів тому: ми не сумніваємося, що Портон Даун ідентифікував "Новачок". Портон Даун, як і Шпіц, - це лабораторія, назначена ОЗХО. Стандарти перевірок настільки жорсткі, що висновкам можна довіряти", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у суботу глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що експерти швейцарської лабораторії радіологічного та хіміко-біологічного аналізу в Шпіці, які вивчили проби, взяті ОЗХЗ з місця отруєння в Солсбері, визначили, що при отруєнні Скрипалів використовувалася хімічна речовина BZ, яка стояла на озброєнні США і Великої Британії.

Нагадаємо, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipal pic.twitter.com/3xp3dBFAdP

— Spiez Laboratory (@SpiezLab) 14 апреля 2018 г.

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