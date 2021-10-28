Швейцария о возврате средств Януковича: продолжаются необходимые судебные процедуры

Цитата

“Сейчас между Украиной и Швейцарией есть взаимная помощь в судебной сфере. Речь действительно о сумме в 70 млн евро, эти средства принадлежат украинскому народу”, — отметил Кассис, добавив, что обсуждал эту тему с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

“Действительно, 7 лет прошло с тех пор, и мы заметили и сигнализировали об оставшихся трех годах Украине. Но мы получили положительный ответ в том смысле, что проходят необходимые судебные процедуры, чтобы как только юридическая ситуация в судебной сфере Украины изменится, эти средства вернулись”, — добавил он.

Контекст

Ранее посольство Швейцарии в Украине сообщало, что активы бывшего президента Украины Виктора Януковича в Швейцарии будут оставаться замороженными еще три года.

Напомним

В 2014 году Швейцария заморозила активы экс-президента в сумме 70 миллионов швейцарских франков (тогда – более 69 млн долларов). После этого страна не раз продлевала свое решение.

Добавим, ЕС также вводит различные виды ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств и России. В частности, санкции против РФ вводятся с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Кроме персональных санкций, действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем.

Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств.