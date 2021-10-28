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Швейцарія про повернення коштів Януковича: тривають необхідні судові процедури

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Наразі в Україні відбуваються судові процедури, необхідні для повернення заморожених у Швейцарії коштів Віктора Януковича. Про це заявив голова Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.

Швейцарія про повернення коштів Януковича: тривають необхідні судові процедури

Цитата

“Зараз між Україною та Швейцарією є взаємна допомога в судовій сфері. Йдеться дійсно про суму у 70 млн євро, ці кошти належать українському народу”, — зазначив Кассіс, додавши, що обговорював цю тему з українським колегою Дмитром Кулебою.

“Дійсно, 7 років минуло відтоді, і ми зауважили і сигналізували для України, що залишається три роки. Але ми отримали позитивну відповідь у тому сенсі, що відбуваються необхідні судові процедури, щоб як тільки юридична ситуація в судовій сфері України зміниться, ці кошти повернулися”, — додав він.

Контекст

Раніше посольство Швейцарії в Україні повідомляло, що активи колишнього президента України Віктора Януковича у Швейцарії залишатимуться замороженими ще три роки.

Нагадаємо

У 2014 році Швейцарія заморозила активи експрезидента у сумі 70 мільйонів швейцарських франків (тоді - понад 69 млн доларів). Після цього країна неодноразово продовжувала своє рішення.

Додамо, ЄС також вводить різні види обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів, та щодо Росії. Зокрема, санкції проти РФ вводяться з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом та Севастополем.

Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.

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