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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 58860 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 80075 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111662 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147063 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196747 просмотра

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Швейцария ожидает новую миллионную поставку вакцин уже в марте

Швейцария ожидает новую миллионную поставку вакцин уже в марте

Киев  •  УНН

 • 17118 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Швейцария ожидает 1 миллион доз вакцины против COVID от Moderna, Pfizer в марте. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Швейцария рассчитывает получить 1 млн доз вакцин от Moderna и Pfizer этого месяца, получив около 1,1 миллиона в январе и феврале.

В Стране уже 900 000 человек получили первую дозу вакцины, 320 000 вакцинировались второй раз.

Швейцария рассчитывает вакцинировать всех своих 8,6 млн жителей, которые хотят укол COVID-19 к лету, также анонсируют одобрения новых вакцин в ближайшие недели.

В Швейцарии зафиксировали 1 378 новых случаев заражения коронавирусом, также сообщили о 13 смертях.

Напомним

В Швейцарии 16 пожилых людей умерли после вакцинации от коронавируса. Правительство Швейцарии обеспечит бесплатными тестами на коронавирус все население.

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