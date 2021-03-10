Швейцария ожидает новую миллионную поставку вакцин уже в марте
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Швейцария ожидает 1 миллион доз вакцины против COVID от Moderna, Pfizer в марте. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Швейцария рассчитывает получить 1 млн доз вакцин от Moderna и Pfizer этого месяца, получив около 1,1 миллиона в январе и феврале.
В Стране уже 900 000 человек получили первую дозу вакцины, 320 000 вакцинировались второй раз.
Швейцария рассчитывает вакцинировать всех своих 8,6 млн жителей, которые хотят укол COVID-19 к лету, также анонсируют одобрения новых вакцин в ближайшие недели.
В Швейцарии зафиксировали 1 378 новых случаев заражения коронавирусом, также сообщили о 13 смертях.
Напомним
В Швейцарии 16 пожилых людей умерли после вакцинации от коронавируса. Правительство Швейцарии обеспечит бесплатными тестами на коронавирус все население.