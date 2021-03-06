У Швейцарії тести на коронавірус в аптеках будуть безкоштовними

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Швейцарія оприлюднила план у розмірі 1 млрд. швейцарських франків (1,08 млрд. доларів) щодо пропонування безкоштовних тестів на коронавірус для всього населення в рамках заходів щодо полегшення виходу країни з обмежень на COVID-19.

Остаточне рішення щодо пропозиції має бути опубліковане 12 березня, а план повинен набути чинності з 15 березня.

Згідно з планом, кожній людині буде надаватися п’ять комплектів для самотестування на місяць, як тільки з’являться надійні тести. Уряд заявив, що усі тести в аптеках та тестових центрах будуть безкоштовними.

Компанії та школи повинні проводити повторні тести. Працівники компаній, які часто тестують, можуть бути звільнені від карантинних вимог.

У Швейцарії коронавірусом всього захворіло 562,2 тис. осіб, одужало 518,5 тис., у той час як померли 10 041 людина.

Нагадаємо

У Швейцарії 16 осіб похилого віку померли після вакцинації від коронавірусу.