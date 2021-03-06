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Швейцарія збирається забезпечити все населення безкоштовними тестами на коронавірус

Швейцарія збирається забезпечити все населення безкоштовними тестами на коронавірус

Київ • УНН

 • 16463 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Кожного жителя Швейцарії, згідно з планом на 1,08 мільярда доларів, безкоштовно тестуватимуть на коронавірус з метою якнайшвидшого виходу з карантину. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Відповідно до пропозицій, кожній людині буде надаватися п’ять комплектів для самотестування на місяць, як тільки з’являться надійні тести, заявив уряд, водночас усі тести в аптеках та тестових центрах будуть безкоштовними.

Компанії та школи повинні проводити повторні тести для поліпшення профілактики та раннього виявлення спалахів. Працівники компаній, яких часто тестують, можуть бути звільнені від карантинних вимог.

Щоб забезпечити проведення додаткових тестів, уряд запропонував оплатити добровільні тестування. За його підрахунками, розширена схема тестів коштуватиме цього року понад 1 мільярд швейцарських франків (1,08 мільярда доларів).

Остаточне рішення щодо пропозиції має бути опубліковане 12 березня, а план повинен набути чинності з 15 березня.

"Для того, щоб конкретно перервати ланцюги зараження, необхідно мати можливість швидко встановити, хто має вірус. Тому тестування є центральним компонентом боротьби з пандемією", – заявили в уряді Швейцарії.

Швейцарія повільно виходить із свого останнього локдауну, цього тижня знову відкриваються магазини, музеї та бібліотеки, відновлюються спортивні та культурні заходи для молоді.

Наступний етап відновлення планується провести 22 березня, якщо дозволить ситуація.

Доповнення

За даними Worldometers, у Швейцарії коронавірусом всього захворіло 562,2 тис. осіб, одужало 518,5 тис., у той час як померли 10 041 людина.

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