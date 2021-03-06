Швейцария собирается обеспечить все население бесплатными тестами на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Каждого жителя Швейцарии, согласно плану на 1,08 миллиарда долларов,будут бесплатно тестировать на коронавирус с целью скорейшего выхода из карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В соответствии с предложениями, каждому человеку будет предоставляться пять комплектов для самотестирования в месяц, как только появятся надежные тесты, заявило правительство, в то время как все тесты в аптеках и тестовых центрах будут бесплатными.
Компании и школы должны проводить повторные тесты для улучшения профилактики и раннего выявления вспышек. Работники компаний, которых часто тестируют, могут быть освобождены от карантинных требований.
Чтобы обеспечить проведение дополнительных тестов, правительство предложило оплатить добровольные тестирования. По его подсчетам, расширенная схема тестов будет стоить в этом году более 1 миллиарда швейцарских франков (1,08 миллиарда долларов).
Окончательное решение по предложению должно быть опубликовано 12 марта, а план должен вступить в силу с 15 марта.
"Для того, чтобы конкретно прервать цепочки заражения, необходимо иметь возможность быстро установить источник вируса. Поэтому тестирование является центральным компонентом борьбы с пандемией", - заявили в правительстве Швейцарии.
Швейцария медленно выходит из своего последнего локдауна, на этой неделе снова открываются магазины, музеи и библиотеки, восстанавливаются спортивные и культурные мероприятия для молодежи.
Следующий этап восстановления планируется провести 22 марта, если позволит ситуация.
Дополнение
По данным Worldometers, в Швейцарии коронавирусом всего заболело 562,2 тыс.человек, выздоровели 518,5 тыс., в то время как умерли 10 041 человек.