В Швейцарии тесты на коронавирус в аптеках будут бесплатными
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. Правительство Швейцарии обеспечит бесплатными тестами на коронавирус все население. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Швейцария обнародовала план в размере 1 млрд. швейцарских франков (1,08. долларов) по предложению бесплатных тестов на коронавирус для всего населения в рамках мер по облегчению выхода страны из ограничений на COVID-19.
Окончательное решение по предложению должно быть опубликовано 12 марта, а план должен вступить в силу с 15 марта.
Согласно плану, каждому человеку будет предоставляться пять комплектов для самотестирования в месяц, как только появятся надежные тесты. Правительство заявило, что все тесты в аптеках и тестовых центрах будут бесплатными.
Компании и школы должны проводить повторные тесты. Работники компаний, которые часто тестируют, могут быть освобождены от карантинных требований.
В Швейцарии коронавирусом всего заболело 562,2 тыс. человек, выписаны 518,5 тыс., в то время как умерли 10 041 человек.
Напомним
В Швейцарии 16 пожилых людей умерли после вакцинации от коронавируса.