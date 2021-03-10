Швейцарія очікує нову мільйонну поставку вакцин уже в березні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Швейцарія очікує 1 мільйон доз вакцини проти COVID від Moderna, Pfizer у березні. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Швейцарія розраховує отримати 1 мільйон доз вакцин від Moderna та Pfizer цього місяця, отримавши близько 1,1 мільйона в січні та лютому.
В Країні вже 900 000 людей отримали першу дозу вакцини, 320 000 вакцинувалися вдруге.
Швейцарія розраховує вакцинувати всіх своїх 8,6 мільйонів жителів, які хочуть укол COVID-19 до літа, також анонсують схвалення нових вакцин у найближчі тижні.
У Швейцарії зафіксували 1 378 нових випадків зараження коронавірусом, повідомили ще про 13 смертей.
Нагадаємо
У Швейцарії 16 осіб похилого віку померли після вакцинації від коронавірусу. Уряд Швейцарії забезпечить безкоштовними тестами на коронавірус усе населення.