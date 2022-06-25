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13:44 • 28795 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 44725 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 46023 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 23673 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 57181 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 58986 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Швейцария может начать предоставлять консульские услуги россии и Украине

Швейцария может начать предоставлять консульские услуги россии и Украине

Киев • УНН

 • 175350 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Швейцария может начать предоставлять консульские услуги россии и Украине. Об этом заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис, передает УНН.

Подробности

По словам Кассиса, о такой услуге Швейцарию попросила Украина – предоставить консульскую помощь своим гражданам, которые сейчас живут в россии. И сейчас, говорит он, ответные переговоры продолжаются с москвой.

По такой же схеме – в отсутствие дипломатических отношений после войны 2008 года – Швейцария помогает гражданам Грузии в россии и россиянам в Грузии. В посольстве Швейцарии в Тбилиси есть отдел российских интересов, а в посольстве в Москве – отдел грузинских интересов.

Напомним

В рф заявили, что из Украины вывезли более 307 тысяч детей.

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