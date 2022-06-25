Швейцария может начать предоставлять консульские услуги россии и Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Швейцария может начать предоставлять консульские услуги россии и Украине. Об этом заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис, передает УНН.
Подробности
По словам Кассиса, о такой услуге Швейцарию попросила Украина – предоставить консульскую помощь своим гражданам, которые сейчас живут в россии. И сейчас, говорит он, ответные переговоры продолжаются с москвой.
По такой же схеме – в отсутствие дипломатических отношений после войны 2008 года – Швейцария помогает гражданам Грузии в россии и россиянам в Грузии. В посольстве Швейцарии в Тбилиси есть отдел российских интересов, а в посольстве в Москве – отдел грузинских интересов.
Напомним
В рф заявили, что из Украины вывезли более 307 тысяч детей.