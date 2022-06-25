Швейцарія може почати надавати консульські послуги росії та Україні

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За словами Кассіса, про таку послугу Швейцарію попросила Україна – надати консульську допомогу своїм громадянам, які зараз живуть у росії. І зараз, каже він, відповідні переговори тривають із москвою.

За такою ж схемою – за відсутності дипломатичних відносин після війни 2008 року – Швейцарія допомагає громадянам Грузії в росії та росіянам у Грузії. У посольстві Швейцарії у Тбілісі є відділ російських інтересів, а у посольстві у Москві – відділ грузинських інтересів.

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