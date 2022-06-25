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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 27499 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 72237 перегляди

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Швейцарія може почати надавати консульські послуги росії та Україні

Швейцарія може почати надавати консульські послуги росії та Україні

Київ • УНН

 • 175352 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Швейцарія може почати надавати консульські послуги Росії та Україні. Про це заявив президент Швейцарії Іньяціо Кассіс, передає УНН.

Деталі

За словами Кассіса, про таку послугу Швейцарію попросила Україна – надати консульську допомогу своїм громадянам, які зараз живуть у росії. І зараз, каже він, відповідні переговори тривають із москвою.

За такою ж схемою – за відсутності дипломатичних відносин після війни 2008 року – Швейцарія допомагає громадянам Грузії в росії та росіянам у Грузії. У посольстві Швейцарії у Тбілісі є відділ російських інтересів, а у посольстві у Москві – відділ грузинських інтересів.

Нагадаємо

В рф заявили, що з України вивезли понад 307 тисяч дітей.

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