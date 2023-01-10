Швейцария блокирует передачу вооружения Украине от Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Швейцария не разрешает направить из Испании в Украину определенный военный материал, для поставки которого требуется согласие страны-производителя, заявила министерша обороны Испании Маргарита Роблес. Об этом сообщает агентство Europa Press, передает УНН.
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"Мадрид продолжит поставлять военную помощь Киеву. Мы понимаем, уважаем и принимаем позицию нейтралитета, но для отправки определенного материала нам нужно определенное разрешение Швейцарии, которое она нам не дает сейчас", — заявила Роблес.
При этом она подчеркнула, что Испания начала помогать Украине с начала полномасштабного вторжения одиннадцать месяцев назад и будет продолжать это делать.
Напомним
Испания уже предоставила Украине первые зенитные ракетные комплексы Hawk. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в начале декабря.