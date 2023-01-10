Швейцарія блокує передачу озброєння Україні від Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Швейцарія не дозволяє направити з Іспанії в Україну певний військовий матеріал, для постачання якого потрібна згода країни-виробника, заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес. Про це повідомляє агентство Europa Press, передає УНН.
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"Мадрид продовжить постачати військову допомогу Києву. Ми розуміємо, поважаємо і приймаємо позицію нейтралітету, але для відправки певного матеріалу нам потрібен певний дозвіл Швейцарії, якого вона нам не дає зараз", — заявила Роблес.
При цьому вона наголосила, що Іспанія почала допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення одинадцять місяців тому і продовжуватиме це робити.
Нагадаємо
Іспанія вже надала Україні перші зенітні ракетні комплекси Hawk. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на початку грудня.