Швейцарія блокує передачу озброєння Україні від Іспанії

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"Мадрид продовжить постачати військову допомогу Києву. Ми розуміємо, поважаємо і приймаємо позицію нейтралітету, але для відправки певного матеріалу нам потрібен певний дозвіл Швейцарії, якого вона нам не дає зараз", — заявила Роблес.

При цьому вона наголосила, що Іспанія почала допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення одинадцять місяців тому і продовжуватиме це робити.

Нагадаємо

Іспанія вже надала Україні перші зенітні ракетні комплекси Hawk. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на початку грудня.