Швеция выделит Украине военную помощь на 46 млн долларов

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 6330 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 31156 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 86619 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 121843 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 121037 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 271022 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133919 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122345 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373949 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84027 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
76%
Популярные новости

“Парни есть парни”: в Белом доме отреагировали на высказывания Маска в адрес торгового советника США

8 апреля, 18:49 • 6578 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 11641 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 28744 просмотра

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

8 апреля, 19:29 • 7070 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 8030 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 271022 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 295265 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373949 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 350000 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 396596 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78446 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112195 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131639 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170943 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80144 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Швеция выделит Украине военную помощь на 46 млн долларов

Киев • УНН

 • 141505 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Для борьбы с российскими оккупантами Швеция выделит Украине военную помощь на 500 млн крон (46,75 млн долларов). Об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Стокгольме, сообщает УНН.

Швеция выделит Украине военную помощь на 46 млн долларов

Цитата

"Мы всегда поддерживали Украину, и после 24 февраля мы усилили нашу поддержку и помощь. (...) Оборонительная часть этого пакета стоит 500 млн крон. Вместе с гражданской частью пакета это выйдет 1 млрд шведских крон", - заявила Андерссон.

Детали

Министр отметила, что правительство Швеции предоставит Украине дополнительный пакет помощи в размере 1 млрд крон, в который войдет как военная, так и гражданская составляющие.

По словам Андерссон, новый пакет помощи будет похож на предыдущий, куда вошли противотанковое оружие, средства индивидуальной защиты и оборудование для разминирования, однако деталей раскрывать она не стала.

В гражданскую часть пакета также войдет закупка украинской пшеницы - ее передадут странам, которые испытывают нехватку продовольствия.

Добавим

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, лучшее, что Швеция может сделать в сфере обороны для Украины в ближайшее время – предоставить самоходные гаубицы Archer, зенитно-ракетные комплексы RBS 70 и большее количество снарядов артиллерийских систем

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$60.45
Bitcoin
$75,063.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,018.69
Ethereum
$1,422.04