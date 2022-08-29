Швеція виділить Україні військову допомогу на 46 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Для боротьби з російськими окупантами Швеція виділить Україні військову допомогу на 500 млн крон (46,75 млн доларів). Про це заявила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Стокгольмі, повідомляє УНН.
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"Ми завжди підтримували Україну, і після 24 лютого ми посилили нашу підтримку та допомогу. (...) Оборонна частина цього пакету коштує 500 млн крон. Разом із цивільною частиною пакету це вийде 1 млрд шведських крон", - заявила Андерссон.
Деталі
Міністр зазначила, що уряд Швеції надасть Україні додатковий пакет допомоги у розмірі 1 млрд крон, в який увійде як військова, так і цивільна складові.
За словами Андерссон, новий пакет допомоги буде схожим на попередній, куди увійшли протитанкова зброя, засоби індивідуального захисту та обладнання для розмінування, проте деталей розкривати не стала.
До цивільної частини пакету також увійде закупівля української пшениці - її передадуть країнам, які відчувають брак продовольства.
Додамо
Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, найкраще, що Швеція може зробити у сфері оборони для України найближчим часом – надати самохідні гаубиці Archer, зенітно-ракетні комплекси RBS 70 та більшу кількість снарядів для артилерійських систем.