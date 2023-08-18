Швеция усиливает охрану посольств из-за угроз в связи с сожжением Корана
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Швеция усилила охрану своих посольств и других представительств за рубежом из-за увеличения опасности. Это произошло после того, как в Дании и Швеции были сожжены Кораны, что возмутило мусульман и вызвало угрозы со стороны джихадистов, сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Министр внутренних дел Швеции Тобиас Биллстрём сообщил, что Швеция усилила безопасность в своих посольствах и других миссиях. Однако он не предоставил никаких подробностей о мерах.
"Безопасность сотрудников Министерства иностранных дел является наивысшим приоритетом", - сказал он, добавив, что безопасность семей дипломатов и местного персонала также принимается во внимание.
“Итак, есть разные категории, на которые влияет эта работа по безопасности, которая сейчас усиливается", - сказал он.
Дополнение
Также правительство Швеции изменило уровень террористической опасности с "повышенного" до "высокого". Это означает, что существует повышенная вероятность теракта в стране.
Напомним
28 июня возле главной мечети шведской столицы был сожжен Коран, что вызвало дипломатическую реакцию в мусульманском мире. Шведская полиция заявила, что предоставила разрешение на акцию протеста. Политики критиковали сожжение Корана, но также непоколебимо защищали право на свободу выражения мнений.
16 августа Великобритания предупредила своих граждан, направляющихся в Швецию, о возможных террористических атаках после акций по сожжению Корана антиисламскими активистами, которые возмутили мусульман.