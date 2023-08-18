Швеція посилює охорону посольств через погрози у звʼязку із спаленням Корану
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Швеція посилила охорону своїх посольств та інших представництв за кордоном через збільшення небезпеки. Це сталося після того, як у Данії та Швеції були спалені Корани, що обурило мусульман і викликало погрози з боку джихадистів, повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Міністр внутрішніх справ Швеції Тобіас Біллстрьом повідомив, що Швеція посилила безпеку у своїх посольствах та інших місіях. Проте він не надав жодних подробиць про заходи.
"Безпека співробітників Міністерства закордонних справ є найвищим пріоритетом", - сказав він, додавши, що безпека сімей дипломатів і місцевого персоналу також береться до уваги.
“Отже, є різні категорії, на які впливає ця робота з безпеки, яка зараз посилюється", - сказав він.
Доповнення
Також уряд Швеції змінив рівень терористичної небезпеки з "підвищеного" до "високого". Це означає, що існує підвищена ймовірність теракту в країні.
Нагадаємо
28 червня біля головної мечеті шведської столиці було спалено Коран, що викликало дипломатичну реакцію в мусульманському світі. Шведська поліція заявила, що надала дозвіл на акцію протесту. Політики критикували спалення Корану, але також непохитно захищали право на свободу вираження думок.
16 серпня Велика Британія попередила своїх громадян, які прямують до Швеції, про можливі терористичні атаки після акцій зі спалення Корану антиісламськими активістами, які обурили мусульман.