Швеция начинает формирование экстренных запасов зерна на случай вооруженного конфликта
Киев • УНН
Шведское правительство поручило Министерству сельского хозяйства начать закупку экстренных запасов зерна в этом году для северных районов. Север страны имеет стратегическое значение для военных целей и является особым приоритетом для общей обороны.
Правительство Швеции поручило Министерству сельского хозяйства страны начать закупку экстренных запасов зерна уже в этом году для нескольких районов на севере страны, которые могут быть отрезаны в случае вероятного военного конфликта. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Отмечается, что резервные запасы зерна будут предназначены для самых северных регионов Швеции.
Северная Швеция имеет стратегическое значение для военных целей и является особым приоритетом для общей обороны. Не случайно именно здесь делаются первые шаги к созданию резервных запасов зерна, что по сути имеет целью, чтобы население имело возможность обеспечить себя едой даже в кризисные времена. Сегодня делается важный шаг, и сейчас начинается еще более срочная работа, сначала в четырех самых северных округах, а затем и в остальной стране
Указывается, что на закупку резервных запасов зерна из бюджета будет выделено 575 миллионов крон (около 60 миллионов долларов).
Напомним
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Россия может стоять за полетами беспилотников над аэропортами скандинавских стран. По его словам, таким образом Москва стремится "послать сигнал" странам, поддерживающим Украину.
