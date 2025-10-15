Швеція розпочинає формування екстрених запасів зерна на випадок збройного конфлікту
Київ • УНН
Шведський уряд доручив Міністерству сільського господарства розпочати закупівлю екстрених запасів зерна цього року для північних районів. Північ країни має стратегічне значення для військових цілей і є особливим пріоритетом для загальної оборони.
Уряд Швеції доручив Міністерству сільського господарства країни розпочати закупівлю екстрених запасів зерна вже цього року для кількох районів на півночі країни, які можуть бути відрізані в разі ймовірного військового конфлікту. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що резервні запаси зерна будуть призначені для найпівнічніших регіонів Швеції.
Північна Швеція має стратегічне значення для військових цілей і є особливим пріоритетом для загальної оборони. Не випадково саме тут робляться перші кроки до створення резервних запасів зерна, що по суті має на меті, щоб населення мало змогу забезпечити себе їжею навіть у кризові часи. Сьогодні робиться важливий крок, і зараз починається ще більш термінова робота, спочатку в чотирьох найпівнічніших округах, а потім і в решті країни
Вказується, що на закупівлю резервних запасів зерна з бюджету буде виділено 575 мільйонів крон (близько 60 мільйонів доларів).
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що росія може стояти за польотами безпілотників над аеропортами скандинавських країн. За його словами, таким чином москва прагне "надіслати сигнал" країнам, які підтримують Україну.
Міністр оборони Швеції закликає Європу готуватися до воєнних умов через загрозу зі сторони рф23.09.25, 16:43 • 2681 перегляд