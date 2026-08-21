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Швейцарской деревне угрожает оползень мощнее катастрофы в Блаттене на фоне таяния ледников - СМИ

Киев • УНН

 • 2450 просмотра

Над деревней Кандерштег нависает нестабильная скала Шпице-Штай. Таяние ледников и вечной мерзлоты из-за потепления повышает риск обвала и возникновения волны в озере.

Швейцарской деревне угрожает оползень мощнее катастрофы в Блаттене на фоне таяния ледников - СМИ

Кандерштег, живописная швейцарская альпийская деревня, расположена под нестабильным скальным образованием Шпитце-Штай, обрушение которого может спровоцировать крупный оползень. Учёные говорят, что повышение температуры приводит к таянию ледников и вечной мерзлоты в горах, из-за чего склоны в Альпах становятся всё более нестабильными, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Кандерштег — это деревня с населением около 1300 человек в Швейцарских Альпах, окружённая крутыми долинами, ледниками и высокими вершинами. Над ней возвышается Шпитце-Штай — нестабильное скальное образование, достаточно крупное, чтобы спровоцировать оползень, который потенциально вдвое превысит по размерам тот, что засыпал часть Блаттена в мае 2025 года, пишет издание.

Жители живут с риском, а не в страхе перед ним. На информационных листовках указаны маршруты эвакуации и нанесены на карту районы, которые могут пострадать, а гора находится под постоянным наблюдением — власти заявляют, что предупреждение о крупном обвале будет сделано как минимум за 24 часа.

"Вы знаете, что это происходит, но не боитесь", — говорит местная жительница Бригитте Юни и добавляет: "Это природа, и никогда не знаешь, что может случиться".

Рудольф Ислер, родившийся в этой деревне, годами наблюдал за падением камней со склона. "Мы не боимся скал Шпитце-Штай", — говорит он. "Проблема здесь в глобальном потеплении и повышении температуры", — добавил он.

Это, пишет издание, является основной причиной. Когда ледники отступают, а вечная мерзлота тает, вода просачивается в трещины в скалах, и мёрзлый грунт, который когда-то удерживал склоны, теряет свою прочность, отмечает издание.

Швейцария, где альпийских ледников больше, чем в любой другой европейской стране, потеряла 4% объёма ледников в 2023 году после 6% годом ранее.

Опасность заключается не только в падении камней. Обвал может затронуть находящееся внизу озеро Эшинен, направив волну в сторону деревни.

Эксперт по климату из Greenpeace Натан Золотурнманн предупреждает, что проблема будет расширяться. "Возможно, когда-нибудь нам даже придётся покинуть некоторые долины, некоторые деревни, потому что жить там станет невозможно", — указал он.

Швейцарские ледники начали стремительно таять из-за экстремальной жары - Euronews29.06.26, 12:56 • 3900 просмотров

Юлия Шрамко

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