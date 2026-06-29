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Швейцарские ледники начали стремительно таять из-за экстремальной жары - Euronews

Киев • УНН

 • 1296 просмотра

Из-за экстремальной жары в Европе швейцарские ледники к понедельнику потеряют весь снег, накопленный за зиму. Темпы таяния льда беспрецедентны, и к 2100 году ледники могут почти исчезнуть.

Швейцарские ледники начали стремительно таять из-за экстремальной жары - Euronews

Швейцарские ледники стремительно теряют снег и лёд на фоне экстремальной жары, охватившей Европу. Уже к понедельнику, по прогнозам учёных, полностью растает весь снег и лёд, накопленный за прошедшую зиму. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на программу мониторинга ледников Швейцарии GLAMOS, передаёт УНН.

Детали

Специалисты отмечают, что после этого каждый последующий тёплый день вплоть до октября будет напрямую уменьшать объём ледников.

В этом году так называемый "День потери ледников" наступил значительно раньше средних показателей. За более чем два десятилетия систематических наблюдений ранее это произошло лишь один раз - 26 июня 2022 года. В среднем же в XXI веке этот рубеж приходился лишь на середину августа.

Ледники могут почти исчезнуть к концу столетия

Руководитель программы GLAMOS Маттиас Гусс подчеркнул, что темпы таяния льда сейчас беспрецедентны.

Мы наблюдаем просто колоссальные темпы таяния льда и снега по всему Альпийскому региону

- заявил Гусс.

По его словам, ледники сейчас опережают нормальный цикл таяния примерно на три месяца.

По сравнению со здоровым состоянием ледников мы опережаем норму примерно на три месяца

- отметил он.

Эксперты объясняют, что в этом году в Альпах выпало примерно на 25% меньше снега, чем в среднем в течение 2010–2020 годов. Кроме того, аномально тёплые май и июнь привели к преждевременному сходу снежного покрова. Тёмный лёд, который остался открытым, поглощает значительно больше солнечного тепла, что ещё больше ускоряет процесс таяния.

Учёные предупреждают, что если нынешние темпы потепления сохранятся, то к 2100 году от швейцарских ледников могут остаться лишь незначительные остатки льда.

На этой неделе температура в отдельных районах Европы превысила +40°C, что привело к перегрузке больниц, перебоям в работе транспорта и энергетической инфраструктуры, а также вызвало человеческие жертвы в ряде стран.

Экстремальная жара бьет рекорды в Европе, во Франции около 1000 дополнительных смертей29.06.2026, 09:37 • 2520 просмотров

Андрей Тимощенков

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