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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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Швейцарский суд осудил экс-министра Гамбии за преступления против человечности
Бывший министр внутренних дел Гамбии Усман Сонко был признан швейцарским судом виновным в совершении нескольких преступлений против человечности с 2000 по 2016 год и приговорен к 20 годам заключения.
Новая Зеландия ввела новый пакет антироссийских санкций
Новая Зеландия ввела новые санкции против 28 физических и 14 юридических лиц, причастных к передаче оружия из Северной Кореи и Ирана в Россию, а также к содействию принудительному перемещению украинских детей в Россию.
В Перу трансгендеров официально признали больными людьми
Трансгендерные, небинарные и интерсексуальные люди официально классифицируются как психически больные в Перу, несмотря на критику со стороны ЛГБТК-активистов.
В Крыму поражен главный склад ракетно-артиллерийского вооружения
На военном аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму взорвался главный склад ракет и артиллерийского вооружения, что нанесло значительный ущерб инфраструктуре аэродрома.
В Швейцарии мужчина с ножом напал на прохожих
Мужчина, вооруженный ножом, напал и ранил нескольких человек, в том числе беременную женщину, на железнодорожном вокзале и в соседней школе в Цофингене, Швейцария, прежде чем был арестован.
Россия усиливает дезинформационную кампанию против Зеленского - разведка США
Россия усилила свою дезинформационную кампанию с целью дискредитации президента Украины Владимира Зеленского и подрыва его легитимности, согласно недавней оценке американской разведки.
С начала суток произошло 140 боевых столкновений - Генштаб
С начала суток украинские войска отбили 140 вражеских обстрелов на многих направлениях, на разных участках фронта продолжаются интенсивные бои.
путин приземлился в Китае
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, что стало его первым зарубежным визитом после переизбрания.
Зеленский и премьер Португалии обсудили ситуацию на фронте
Зеленский обсудил ситуацию на фронте и попытки России расширить войну с премьер-министром Португалии Черногорией, а также они говорили о Мирном саммите как потенциальном первом шаге к восстановлению справедливого мира.
ЕС вводит санкции на еще четыре российских СМИ
ЕС ввел санкции против еще 4 российских СМИ - "Голос Европы", "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета", обвинив их в пропаганде, а также запретил финансирование Россией европейских СМИ, неправительственных организаций и политических партий.