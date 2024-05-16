Швейцарский суд осудил экс-министра Гамбии за преступления против человечности

Швейцарский суд вынес обвинительный вердикт по делу бывшего министра внутренних дел Гамбии Усмана Сонко. Его признали виновным в нескольких преступлениях против человечности, совершенных с 2000 по 2016 годы. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Детали

"Федеральный уголовный суд Швейцарии сегодня признал бывшего министра внутренних дел Гамбии Усмана Сонко виновным в нескольких преступлениях против человечности, совершенных им на руководящих должностях с 2000 по 2016 годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сонко был приговорен к 20 годам заключения.

Он является самым высоким чиновником, которого когда-либо судили в Европе, используя универсальную юрисдикцию, позволяющую преследование за самые серьезные преступления.

Дополнение

55-летний Сонко был обвинен швейцарскими прокурорами в совершении нескольких серьезных преступлений, включая убийства, пытки и изнасилования, между 2000 и 2016 годами во время правления режима бывшего диктатора Гамбии Яхьи Джамме. На суде Сонко все обвинения отвергал. В судебном заседании свидетелями выступили несколько граждан.

Обвинение считает, что он совершал преступления сначала в армии, затем как генеральный инспектор полиции, и, наконец, как министр внутренних дел с 2006 по 2016 год.

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