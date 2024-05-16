Швейцарський суд засудив ексміністра Гамбії за злочини проти людяності
Київ • УНН
Колишній міністр внутрішніх справ Гамбії Усман Сонко був визнаний швейцарським судом винним у скоєнні кількох злочинів проти людяності з 2000 по 2016 рік і засуджений до 20 років ув'язнення.
Швейцарський суд ухвалив обвинувальний вердикт у справі колишнього міністра внутрішніх справ Гамбії Усмана Сонко. Його визнали винним у кількох злочинах проти людяності, скоєних з 2000 по 2016 роки. Про це повідомляє DW, передає УНН.
Деталі
"Федеральний кримінальний суд Швейцарії сьогодні визнав колишнього міністра внутрішніх справ Гамбії Усмана Сонко винним у кількох злочинах проти людяності, скоєних ним на керівних посадах з 2000 по 2016 роки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Сонко було засуджено до 20 років ув'язнення.
Він є найвищим чиновником, якого колись судили в Європі, використовуючи універсальну юрисдикцію, що дозволяє переслідування за найсерйозніші злочини.
Доповнення
55-річний Сонко був звинувачений швейцарськими прокурорами у скоєнні декількох серйозних злочинів, включаючи вбивства, тортури та зґвалтування, між 2000 та 2016 роками під час правління режиму колишнього диктатора Гамбії Ях'ї Джамме. На суді Сонко всі звинувачення відкидав. У судовому засіданні свідками виступили декілька громадян.
Обвинувачення вважає, що він скоював злочини спочатку в армії, потім як генеральний інспектор поліції, і, нарешті, як міністр внутрішніх справ з 2006 по 2016 рік.
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