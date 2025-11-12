$42.010.06
15:53 • 746 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00 • 5580 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
14:21 • 12903 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
13:55 • 16925 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 17579 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 21387 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 38228 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 61894 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 80934 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 125680 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Швейцарский комитет поддержал разрешение на экспорт оружия в зоны конфликта

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Парламентский комитет Швейцарии рекомендовал разрешить экспорт оружия в страны, участвующие в вооруженных конфликтах. Решение поддержали 16 против 9 членов, окончательное решение примет Сенат.

Швейцарский комитет поддержал разрешение на экспорт оружия в зоны конфликта

Швейцарский парламентский комитет по вопросам политики безопасности (SIK-N) рекомендовал разрешить швейцарским оборонным компаниям поставлять оружие странам, участвующим в вооруженных конфликтах. Решение поддержали 16 членов комитета против 9, сообщает пресс-служба парламента. Окончательное решение примет Сенат, вероятно, на зимней сессии в декабре. Об этом сообщает Swissinfo, пишет УНН.

Подробности

Предложения комитета выходят за рамки инициатив правительства, которое предлагало так называемое разрешение на отступление от действующих правил экспорта. SIK-N подчеркивает, что такое разрешение должно применяться "в исключительных обстоятельствах" и только с учетом интересов Швейцарии.

Швейцария близка к заключению нового соглашения с США по пошлинам10.11.25, 19:40 • 17824 просмотра

В настоящее время экспорт оружия в страны, участвующие в конфликтах, запрещен. По плану SIK-N, "страны, имеющие аналогичный экспортный режим со Швейцарией, должны иметь возможность поставлять оружие, даже если они участвуют в вооруженном конфликте, при условии, что внешние интересы или интересы политики безопасности Швейцарии не требуют отказа и нет исключительных обстоятельств".

Комитет также предлагает, чтобы в будущем декларации о нереэкспорте не требовались от государств-получателей, но Федеральный совет сможет требовать их в случае необходимости из-за внешних, безопасностных или нейтралитетных соображений.

Швейцария инвестирует 9 миллионов франков в проект по развитию системы реабилитации в Украине05.11.25, 00:25 • 4164 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Швейцария
Соединённые Штаты
Украина