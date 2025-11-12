Швейцарский комитет поддержал разрешение на экспорт оружия в зоны конфликта
Киев • УНН
Швейцарский парламентский комитет по вопросам политики безопасности (SIK-N) рекомендовал разрешить швейцарским оборонным компаниям поставлять оружие странам, участвующим в вооруженных конфликтах. Решение поддержали 16 членов комитета против 9, сообщает пресс-служба парламента. Окончательное решение примет Сенат, вероятно, на зимней сессии в декабре. Об этом сообщает Swissinfo, пишет УНН.
Подробности
Предложения комитета выходят за рамки инициатив правительства, которое предлагало так называемое разрешение на отступление от действующих правил экспорта. SIK-N подчеркивает, что такое разрешение должно применяться "в исключительных обстоятельствах" и только с учетом интересов Швейцарии.
В настоящее время экспорт оружия в страны, участвующие в конфликтах, запрещен. По плану SIK-N, "страны, имеющие аналогичный экспортный режим со Швейцарией, должны иметь возможность поставлять оружие, даже если они участвуют в вооруженном конфликте, при условии, что внешние интересы или интересы политики безопасности Швейцарии не требуют отказа и нет исключительных обстоятельств".
Комитет также предлагает, чтобы в будущем декларации о нереэкспорте не требовались от государств-получателей, но Федеральный совет сможет требовать их в случае необходимости из-за внешних, безопасностных или нейтралитетных соображений.
