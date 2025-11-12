Швейцарський комітет підтримав дозвіл на експорт зброї до зон конфлікту
Київ • УНН
Парламентський комітет Швейцарії рекомендував дозволити експорт зброї до країн, що беруть участь у збройних конфліктах. Рішення підтримали 16 проти 9 членів, остаточне рішення ухвалить Сенат.
Швейцарський парламентський комітет з питань політики безпеки (SIK-N) рекомендував дозволити швейцарським оборонним компаніям постачати зброю країнам, які беруть участь у збройних конфліктах. Рішення підтримали 16 членів комітету проти 9, повідомляє пресслужба парламенту. Остаточне рішення ухвалить Сенат, ймовірно, на зимовій сесії у грудні. Про це повідомляє Swissinfo, пише УНН.
Деталі
Пропозиції комітету виходять за рамки ініціатив уряду, який пропонував так званий дозвіл на відступ від чинних правил експорту. SIK-N наголошує, що такий дозвіл має застосовуватися "за виняткових обставин" і лише з урахуванням інтересів Швейцарії.
Наразі експорт зброї до країн, що беруть участь у конфліктах, заборонений. За планом SIK-N, "країни, які мають аналогічний експортний режим до Швейцарії, повинні мати можливість постачати зброю, навіть якщо вони беруть участь у збройному конфлікті, за умови, що зовнішні інтереси або інтереси політики безпеки Швейцарії не вимагають відмови та немає виняткових обставин".
Комітет також пропонує, щоб у майбутньому декларації про нереекспорт не вимагалися від держав-одержувачів, але Федеральна рада зможе вимагати їх у разі необхідності через зовнішні, безпекові або нейтралітетні міркування.
