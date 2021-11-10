Ищи АТОшника: с полмиллиона "евроблях" растаможить успели около 60 тысяч

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“По нашим оценкам, около полмиллиона автомобилей должны были растаможиться, если бы приняли нормальный закон. Но, поскольку приняли закон с большими дискриминациями и ошибками, то растаможилось только 60 тысяч. Мы предупредили людей, чтобы с завтрашнего дня они не выезжали на евробляхах, потому что будут у них проблемы, скажем так — два полицейских и два таможенных штрафа”, — сказал собеседник УНН.

Детали

По словам Чернявского, для тех, кто еще не растаможил автомобиль, единственный шанс это сделать — найти товарища — АТОшника”.

С его помощью будет шанс до февраля 2022 года растаможиться, отметил он.

В соответствии с новыми правилами растаможки, 10 ноября 2021 года льготы перестанут действовать для всех украинцев, кроме тех, кто был в зоне АТО/ООС и имеет документальное подтверждение этого, для них льготы будут действовать до 8 февраля 2022 года.

На вопрос о том, почему большинство машин не удалось растаможить, собеседник заявил, что в процесс вмешались “автолоббисты”, нардепы от “Слуги народа” Александр Ковальчук и Даниил Гетманцев.

"Они сделали так, что некоторые области не имеют возможности растаможиться. Например, Харьковская, Сумская, Черниговская, Днепропетровская. Сказали, что они граничат с Российской Федерацией, и люди выезжали на границу с Украиной и Россией в нейтральную зону, и они сказали, что это якобы они заезжали со стороны России и их нельзя растаможивать. То есть, они ни секунды не были в России, но им сказали что они со стороны России (въезжали — ред.), весь Харьков — со стороны России, и Суммы”, — говорит Чернявский.

Именно поэтому, по его словам, сотням тысяч автомобилей, владельцы которых возможно и хотели растаможиться, делать это запрещено.

Кроме того, отметил собеседник, вывезти машину за пределы Украины также нет возможности.

"Они сказли, платишь 8,5 (тыс. грн) и вывозишь. А по факту, когда приезжаешь на таможню, они говорят — мы можем и 8,5 и 170 (тыс. грн.). И человек, выходит, в капкане Ковальчука — растаможить не может, вывезти не может, все”, — отметил Чернявский.

В соответствии с новыми правилами, если владелец авто передумал, или ему невыгодно растаможивать свое транспортное средство, он все равно должен заплатить 8500 гривен в госбюджет, чтобы в течение пол года вывезти его за границу. Если до 15 ноября этого не будет сделано, придется заплатить штраф 170 тысяч гривен.

Контекст

10 ноября — последний день, когда украинцы могут растаможить автомобиль на “еврономерах” по льготной цене.

После 10 ноября водителей и владельцев таких автомобилей могут начать штрафовать.

Ответственность за нарушение сроков ввоза автомобилей в таможенном режиме транзита по ч. 8 ст. 121 КУоАП составляет 500 необлагаемых минимумов (8,5 тыс. грн), за повторное нарушение за год — 1 тысяча необлагаемых минимумов (17 тысяч. грн) с лишением прав на год и с оплатным изъятием авто или без такового.

Штрафы могут достигать 170 тысяч гривен.

При этом правительство еще в прошлом году разрешило полиции штрафовать “евробляхи” на месте остановки.

Добавим

По данным таможенной службы, по состоянию на 1 ноября по новой формуле было растаможено более 66 тысяч авто. В государственный бюджет поступило 2,3 млрд грн.