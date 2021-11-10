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Шукай АТОшника: з пів мільйона “євроблях” розмитнити встигли близько 60 тисяч

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Із близько пів мільйона автомоблів, що мали розмитнитись у пільговий період, зробити це встигли лише близько 60 тисяч. Про це УНН повідомив керівник і співзасновник громадської організації “АвтоЄвроСила” Олександр Чернявський.

Шукай АТОшника: з пів мільйона “євроблях” розмитнити встигли близько 60 тисяч

Цитата

“За нашими оцінками, близько пів мільйона автомоблів мали розмитнитись, якби прийняли нормальний закон. Але, оскільки прийняли закон з велиими дискримінаціями і помилками, то розмитнилось тільки 60 тисяч. Ми попередили людей, щоб із завтрашнього дня вони не виїжджали на євробляхах, тому що будуть у них проблеми, скажімо так — два поліцейських і два митних штрафи”, — сказав співрозмовник УНН.

Деталі

Зі слів Чернявського, для тих, хто ще не розмитнив автомобіль, єдиний шанс це зробити — “знайти товариша — АТОшника”.

З його допомогою буде шанс до лютого 2022 року розмитнитись, зазначив він.

Відповідно до нових правил розмитнення, 10 листопада 2021 року пільги перестануть діяти для всіх українців, окрім тих, хто був в зоні АТО/ООС і має документальне підтвердження цього, для них пільги будуть діяти до 8 лютого 2022 року.

На питання про те, чому більшість автівок не вдалось розмитнити, співрозмовник заявив, що у процес “втрутились “автолобісти”, нардепи від “Слуги народу” Олександр Ковальчук та Данило Гетманцев.

“Вони зробили так, що деякі області не мають змоги розмитнитись. Наприклад, Харківська, Сумська, Чернігівська, Дніпро. Сказали, що вони межують з Російською Федерацією, і люди виїжджали на кордон з Україною і Росією у нейтральну зону, і вони сказали що це начебто вони заїжджали з боку Росії і їх не можна розмитнювати. Тобто, вони жодної секунди не були в Росії, але їм сказали що вони з боку Росії (в’їжджали — ред.), весь Харків — з боку Росії, і Суми”, — каже Чернявський.

Саме тому, з його слів, сотням тисяч автівок, власники яких можливо і хотіли рзмитнюватись, робити це заборонено.

Крім того, зазначив співрозмовник, вивезти автівку за межі України також немає можливості.

“Вони сказли, платиш 8,5 (тис.грн) і вивозиш. А по факту, коли приїжджаєш на митницю, вони кажуть — ми можем і 8,5 і 170 (тис. грн.). І людина, виходить, у капкані Ковальчука — розмитнити не може, вивезти не може, все”, — зазначив Чернявський.

Відповідно до нових правил, якщо власник авто передумав, або йому невигідно розмитнювати свій транспортний засіб, він все одно повинен заплатити 8500 гривень до держбюджету, щоб протягом пів року вивезти його за кордон. Якщо до 15 листопада цього не буде зроблено, доведеться заплатити штраф 170 тисяч гривень.

Контекст

10 листопада — останній день, коли українці можуть розмитнити автомобіль на “єврономерах” за пільговою ціною.

Після 10 листопада водіїв і власників таких автомобілів можуть почати штрафувати.

Відповідальність за порушення строків ввезення автомобілів у митному режимі транзиту за ч. 8 ст. 121 КУпАП становить 500 неоподатковуваних мінімумів (8,5 тис. грн), за повторне порушення пртягом року — 1 тисяча неоподаткованих мінімумів (17 тис. грн) з позбавленням прав на рік та з оплатним вилученням автівки чи без такого.

Штрафи можуть сягати 170 тисяч гривень.

При цьому уряд ще торік дозволив поліції штрафувати “євробляхи” на місці зупинки.

Додамо

За даними митної служби, станом на 1 листопада за новою формулою було розмитнено понад 66 тисяч авто. До державного бюджету надійшло 2,3 млрд грн.

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