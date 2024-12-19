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Штурмы малыми группами: новая тактика врага на Покровском направлении

Штурмы малыми группами: новая тактика врага на Покровском направлении

Киев  •  УНН

 • 7457 просмотра

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российские войска перешли к штурмам малыми группами по 2-3 человека вместо групп по 10-15 военных. Враг активно использует FPV-дроны на оптоволокне и «Ланцеты».

На Покровском направлении ситуация остается под контролем, однако российские войска изменили тактику, проводя штурмы малыми группами и применяя новые средства.

Об этом рассказала Юлия Степанюк, начальница отдела коммуникации 117 отдельной механизированной бригады в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Именно на нашем направлении и в нашей зоне ответственности ситуация контролируемая

- сказала Степанюк.

Но россияне проводят штурмы малыми группами двойками-тройками.

Раньше я отмечала, что были полномасштабные штурмы по 10-15 военных рф, то сейчас они изменили тактику. И это больше идет пехота, именно «двойки» или «тройки». И большинство начали применять FPV на оптоволокне. Сейчас ищем направления борьбы с этим

- рассказала Степанюк.

Она добавила, что РЭБы невозможно применять против именно этих FPV.

Кроме того, россияне используют «Ланцеты».

Относительно угрозы потерять этот населенный пункт, военная ответила, что ситуация сейчас контролируется именно на их направлении.

«За город сказать не могу», - добавила военная.

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