Штурмы малыми группами: новая тактика врага на Покровском направлении

На Покровском направлении ситуация остается под контролем, однако российские войска изменили тактику, проводя штурмы малыми группами и применяя новые средства.

Об этом рассказала Юлия Степанюк, начальница отдела коммуникации 117 отдельной механизированной бригады в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Но россияне проводят штурмы малыми группами двойками-тройками.

Раньше я отмечала, что были полномасштабные штурмы по 10-15 военных рф, то сейчас они изменили тактику. И это больше идет пехота, именно «двойки» или «тройки». И большинство начали применять FPV на оптоволокне. Сейчас ищем направления борьбы с этим