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Штраф 1500 евро за купальник: новые правила для туристов в Португалии

Киев  •  УНН

 • 3787 просмотра

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Город Албуфейра в Португалии планирует запретить туристам ходить по улицам в купальниках и без рубашек. За нарушение нового кодекса поведения предусмотрен штраф до 1500 евро.

Туристам в популярном португальском городе Албуфейра вскоре могут запретить бродить по его улицам в купальниках или грозит немалый штраф. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Прибрежный город в южном регионе Алгарве, который пользуется популярностью среди британских отдыхающих, пересмотрел свой кодекс поведения, четко запрещая людям находиться в состоянии частичной или полной обнаженности в общественных местах.

Согласно новым планам, каждый, кто носит бикини или идет без рубашки на пляж, может быть оштрафован на сумму до 1500 евро (1250 фунтов).

Албуфейра присоединяется к относительно длинному списку европейских городов с подобными законами, включая Барселону, Дубровник и Ниццу.

Город может похвастаться прекрасными пляжами и бурной ночной жизнью, но его репутация места для вечеринок ухудшила имидж Албуфейры.

В прошлом году восемь британцев были засняты, танцующими абсолютно обнаженными в баре среди белого дня на улице Руа-да-Оура, главной улице Албуфейры. Видео стало вирусным, и полиция Португалии смогла идентифицировать туристов.

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Это вызвало экстренную встречу с местным советом, силами безопасности и бизнесом, а мэр Хосе Карлос Роло пообещал расправиться с «чрезмерным» поведением туристов.

В предложенном документе (на португальском языке) указано, что «срочное» изменение необходимо для «сохранения Албуфейры как мультикультурного, семейного и безопасного места назначения».

Он также запрещает половые акты в общественных местах - еще одна местная неприятность.

Сейчас это предложение находится на общественном обсуждении, но оно может быть введено в действие летом.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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