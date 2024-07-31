Киев • УНН
Городские власти Венеции ввели ограничения на размер туристических групп до 25 человек и запрещают использование громкоговорителей гидами. Нарушителям грозят штрафы от 25 до 500 евро.
Венеция ограничивает размер туристических групп до 25 человек, чтобы уменьшить влияние толпы на город. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
С 1 августа местные власти Венеции ограничат размер туристических групп 25 лицами, а также запретят использование громкоговорителей туристическими гидами. Таким образом пытаются защитить спокойствие местных жителей и обеспечить более свободное передвижение пешеходов.
Ограничения распространяются на центр города, а также на острова Мурано, Бурано и Торчелло.
Тех, кто не будет придерживаться этих новых мер, которые планировали ввести еще в июне, ждут штрафы в размере от 25 до 500 евро.
Добавим
В апреле Венеция стала первым городом в мире, который ввел систему оплаты для посетителей в рамках эксперимента, направленного на то, чтобы удержать однодневных туристов от приезда в пиковые периоды.
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