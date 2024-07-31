Венеция ограничивает размер туристических групп до 25 человек, чтобы уменьшить влияние толпы на город. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

С 1 августа местные власти Венеции ограничат размер туристических групп 25 лицами, а также запретят использование громкоговорителей туристическими гидами. Таким образом пытаются защитить спокойствие местных жителей и обеспечить более свободное передвижение пешеходов.

Ограничения распространяются на центр города, а также на острова Мурано, Бурано и Торчелло.

Тех, кто не будет придерживаться этих новых мер, которые планировали ввести еще в июне, ждут штрафы в размере от 25 до 500 евро.

Добавим

В апреле Венеция стала первым городом в мире, который ввел систему оплаты для посетителей в рамках эксперимента, направленного на то, чтобы удержать однодневных туристов от приезда в пиковые периоды.

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Пилотная схема, за которой внимательно наблюдали другие европейские туристические центры, длилась всего 29 дней и завершилась в июле, открыв путь к периоду консультаций, чтобы решить, как продолжать проект в будущем.

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