В рамках тестового проекта однодневные путешественники в итальянский город Венеция должны были заплатить за въезд. За 29 дней он принес доход в 2,4 млн евро, об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

В общем более 485 тысяч туристов во время однодневных поездок по Венеции с 8:30 до 16:00 должны были заплатить 5 евро налога.

Он касался людей, которые путешествовали автобусами, круизными лайнерами и некоторыми туристическими группами в выходные и праздничные дни с 25 апреля по 14 июня.

В целом это принесло городу 2,4 млн евро дохода. Эта сумма соответствует примерно 28 миллионам норвежских крон по сегодняшнему обменному курсу.

Венеция запрещает туристические группы более 25 человек