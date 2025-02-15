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05:23 • 22403 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124371 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183701 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148043 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139398 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117648 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108185 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103014 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142959 перегляди

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Штраф 1500 євро за купальник: нові правила для туристів у Португалії

Штраф 1500 євро за купальник: нові правила для туристів у Португалії

Київ • УНН

 • 45483 перегляди

Місто Албуфейра в Португалії планує заборонити туристам ходити вулицями в купальниках та без сорочок. За порушення нового кодексу поведінки передбачено штраф до 1500 євро.

Туристам у популярному португальському місті Албуфейра незабаром можуть заборонити блукати його вулицями в купальниках або загрожуватиме чималий штраф. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Прибережне місто в південному регіоні Алгарве, яке користується популярністю серед британських відпочиваючих, переглянуло свій кодекс поведінки, чітко забороняючи людям перебувати в стані часткової або повної оголеності в громадських місцях.

Відповідно до нових планів, кожен, хто носить бікіні або йде без сорочки на пляж, може бути оштрафований на суму до 1500 євро (1250 фунтів).

Албуфейра приєднується до відносно довгого списку європейських міст із подібними законами, включаючи Барселону, Дубровник і Ніццу.

Місто може похвалитися прекрасними пляжами та бурхливим нічним життям, але його репутація місця для вечірок погіршила імідж Албуфейри.

Минулого року вісім британців були зняті, танцюючими абсолютно оголеними в барі серед білого дня на вулиці Руа-да-Оура, головній вулиці Албуфейри. Відео стало вірусним, і поліція Португалії змогла ідентифікувати туристів.

На Багамах двох американських туристок вкусила акула через кілька хвилин після стрибка у воду12.02.25, 23:57 • 26326 переглядiв

Це викликало екстрену зустріч з місцевою радою, силами безпеки та бізнесом, а мер Хосе Карлос Роло пообіцяв розправитися з "надмірною" поведінкою туристів.

У пропозиційному документі (португальською мовою) зазначено, що "термінова" зміна необхідна для "збереження Албуфейри як мультикультурного, сімейного та безпечного місця призначення".

Він також забороняє статеві акти в громадських місцях - ще одна місцева неприємність.

Наразі ця пропозиція знаходиться на громадському обговоренні, але вона може бути введена в дію влітку.

З 1 серпня Венеція обмежує туристичні групи до 25 осіб та забороняє гучномовці31.07.24, 18:02 • 19786 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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