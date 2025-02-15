Штраф 1500 євро за купальник: нові правила для туристів у Португалії
Київ • УНН
Місто Албуфейра в Португалії планує заборонити туристам ходити вулицями в купальниках та без сорочок. За порушення нового кодексу поведінки передбачено штраф до 1500 євро.
Туристам у популярному португальському місті Албуфейра незабаром можуть заборонити блукати його вулицями в купальниках або загрожуватиме чималий штраф. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
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Прибережне місто в південному регіоні Алгарве, яке користується популярністю серед британських відпочиваючих, переглянуло свій кодекс поведінки, чітко забороняючи людям перебувати в стані часткової або повної оголеності в громадських місцях.
Відповідно до нових планів, кожен, хто носить бікіні або йде без сорочки на пляж, може бути оштрафований на суму до 1500 євро (1250 фунтів).
Албуфейра приєднується до відносно довгого списку європейських міст із подібними законами, включаючи Барселону, Дубровник і Ніццу.
Місто може похвалитися прекрасними пляжами та бурхливим нічним життям, але його репутація місця для вечірок погіршила імідж Албуфейри.
Минулого року вісім британців були зняті, танцюючими абсолютно оголеними в барі серед білого дня на вулиці Руа-да-Оура, головній вулиці Албуфейри. Відео стало вірусним, і поліція Португалії змогла ідентифікувати туристів.
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Це викликало екстрену зустріч з місцевою радою, силами безпеки та бізнесом, а мер Хосе Карлос Роло пообіцяв розправитися з "надмірною" поведінкою туристів.
У пропозиційному документі (португальською мовою) зазначено, що "термінова" зміна необхідна для "збереження Албуфейри як мультикультурного, сімейного та безпечного місця призначення".
Він також забороняє статеві акти в громадських місцях - ще одна місцева неприємність.
Наразі ця пропозиція знаходиться на громадському обговоренні, але вона може бути введена в дію влітку.
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