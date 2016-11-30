Штормовое предупреждение объявили в Одесской области

В связи с перемещением циклона с северо-запада днем, 2 декабря, в Одесской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Ветер юго-западный с переходом 3 декабря на северо-восточный 17-22 м/сек.

В ГосЧС призвали без необходимости воздержаться от дальних поездок.