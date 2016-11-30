Штормове попередження оголосили на Одещині

У зв'язку з переміщенням циклону з північного заходу вдень, 2 грудня, в Одеській області очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями сильні, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом 3 грудня на північно-східний 17-22 м/сек.

У ДСНС закликали без нагальної потреби утриматися від дальніх поїздок.