Штормове попередження оголосили на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 30 листопада. УНН. На Одещині 2-3 грудня очікуються складні погодні умови: опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями сильні, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця. Про це проінформували у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, повідомляє УНН.
У зв'язку з переміщенням циклону з північного заходу вдень, 2 грудня, в Одеській області очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями сильні, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом 3 грудня на північно-східний 17-22 м/сек.
У ДСНС закликали без нагальної потреби утриматися від дальніх поїздок.